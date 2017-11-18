Умер основатель и гитарист группы AC/DC Малкольм Янг

Умер основатель и гитарист группы AC/DC Малкольм Янг

Австралийский музыкант, ритм-гитарист рок-группы AC/DС Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет.


"С глубокой и искренней грустью AC/DС сообщает о смерти Малькольма Янга. Малькольм вместе с Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С присущей ему самоотверженностью и преданностью он был движущей силой группы. Как гитарист, автор песен и провидец он был перфекционистом и уникальным человеком", – говорится в сообщении, размещенном на официальной странице коллектива в Facebook.


В 1973 году выходец из Шотландии Малькольм Янг вместе с братом Ангусом основал группу AC/DC. Музыкальный коллектив считается одним из первых групп в жанре хард-рок.

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