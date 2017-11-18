Водитель Mitsubishi протаранил Toyota Caldina на лесной дороге

ДТП произошло в 300 метрах от перекрестка с Бердским шоссе 
ДТП произошло в 300 метрах от перекрестка с Бердским шоссе 

Серьезная авария произошла сегодня вечером на лесной дороге (улица Балтийская) в 300 метрах от перекрестка с Бердским шоссе. В столкновении сошлись Mitsubishi Colt и Toyota Caldina. Есть пострадавшие.


По информации специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota двигалась со стороны Бердского шоссе, Mitsubishi — во встречном направлении.


«По непонятным причинам, водитель Mitsubishi выехал на встречку, где протаранил Caldina. Оба автомобиля получили значительные повреждения», — сообщают аваркомы.


В результате столкновения пострадали несколько человек. Водителя и пассажира Toyota Caldina госпитализировали медики бригады «скорой помощи». По предварительным данным, водитель получил сотрясение мозга, пассажир — сломал ногу.


«Также медики увезли водителя Mitsubishi. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Ни у одного, ни у другого водителя не оказалось действующего полиса ОСАГО», — поясняет «Автоспас».


Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о череде аварий на Гусинобродском шоссе. В общей сложности в трех ДТП пострадало десять автомобилей.


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