Футбол: «Сибирь» обыграла «Ротор-Волгоград»

Гол «Сибири» принес защитник Антон Полюткин

Сегодня состоялся матч 24-го тура ФОБНЕТ-Первенства между ФК «Сибирь» и «Ротор-Волгоград».







Встреча с волгоградцами обернулось победой новосибирских футболистов. Счет матча составил 1:0 в пользу ФК «Сибирь».







«Первый мяч в составе "Сибири" на счету защитника Антона Полюткина, замкнувшего подачу Александра Дегтярева с углового», — сообщает пресс-служба клуба.







Следующий матч «Сибири» пройдет в Краснодаре, где спортсмены встретятся с местной «Кубанью».







Новосибирские спортсмены проявляют себя не только в футболе. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о победе «Сибсельмаша» над командой «Старт».







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