День жестянщика: в авариях на Гусинобродском шоссе пострадало 10 автомобилей

В первой аварии на ГБШ пострадало 6 автомобилей 
В первой аварии на ГБШ пострадало 6 автомобилей 

Сегодня на Гусинобродском шоссе произошло несколько аварий. В общей сложности пострадало десять автомобилей. Образовалась пробка.


Первое ДТП произошло в 13:00 напротив дома по адресу Гусинобродское шоссе, 5. По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, в столкновении сошлись Toyota Vista, две Suzuki Grand Vitara, Lexus RX300, Nissan Tiida и Mitsubishi Pajero.


«Замес начался с того, что "Тойота" при движении по ГБШ со стороны ул. Есенина в сторону ул. Доватора по непонятным причинам выезжает на встречку, где сталкивается с "Сузуки". От сильного удара "Сузуки" отлетает к краю проезжей части, а "Виста" летит дальше и бьет другую "Сузуки". Далее "Виста" бьет "Лексус", которого бросает на "Ниссан" задней частью и на "Мицубиси" — передней частью», — рассказывают аваркомы.


По информации «Автоспаса», в результате ДТП пострадал виновник аварии, водитель «Тойоты».


Второе столкновение произошло спустя двадцать минут.


«"Тойота" выезжала от ТЦ "Дружба" на ГБШ, "Фольксваген" ехал по ГБШ со стороны ул. Доватора. "Тойота" при выезде встала в пробку, водитель "Фольксвагена" начала движение на зеленый сигнал светофора. В итоге "Филдер" завершал маневр, а "Фольксваген" его ударил», — поясняют аваркомы.


День жестянщика: в авариях на Гусинобродском шоссе пострадало 10 автомобилей


Наконец, спустя еще двадцать минут произошло третье ДТП. 


«Буквально через 20 минут чуть дальше по ГБШ в сторону ул. Волочаевская водитель Toyota Vitz при перестроении в левый ряд зацепила Daewoo», — сообщает «Автоспас».


Из-за череды аварий на Гусинобродском шоссе образовалась огромная пробка. 


День жестянщика: в авариях на Гусинобродском шоссе пострадало 10 автомобилей


Напомним, сегодня утром НГС.НОВОСТИ писали о ночных авариях на улице Ипподромская, в которых пострадало 13 автомобилей.


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