Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» одолел «Старт»

Финальный гол на 71 минуте встречи забил Кирилл Петровский 
Финальный гол на 71 минуте встречи забил Кирилл Петровский 

В напряженном матче чемпионата России по хоккею с мячом новосибирские спортсмены на домашнем льду одолели команду «Старт» (Нижний Новгород).


Финальную точку встречи поставил нападающий «Сибсельмаша» Кирилл Петровский, который на 71 минуте матча забил гол в ворота соперников. Таким образом, итоговый счет матча составил 5:4 в пользу новосибирских хоккеистов.


«В принципе, во втором тайме не хватило физики. Ребята просто не двигались — может, голова не работала. Но рад, что выиграли. Три очка есть три очка, спасибо им за это», — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибсельмаша» Олег Чубинский.


В настоящее время новосибирская команда по хоккею с мячом занимает пятое место в чемпионате России.


Напомним, в минувший вторник, 14 ноября, в выездном матче «Сибсельмаш» уступил красноярскому «Енисею». Счет встречи составил 11:4 в пользу хозяев льда.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 162
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено