Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» одолел «Старт»

Финальный гол на 71 минуте встречи забил Кирилл Петровский

В напряженном матче чемпионата России по хоккею с мячом новосибирские спортсмены на домашнем льду одолели команду «Старт» (Нижний Новгород).







Финальную точку встречи поставил нападающий «Сибсельмаша» Кирилл Петровский, который на 71 минуте матча забил гол в ворота соперников. Таким образом, итоговый счет матча составил 5:4 в пользу новосибирских хоккеистов.







«В принципе, во втором тайме не хватило физики. Ребята просто не двигались — может, голова не работала. Но рад, что выиграли. Три очка есть три очка, спасибо им за это», — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибсельмаша» Олег Чубинский.







В настоящее время новосибирская команда по хоккею с мячом занимает пятое место в чемпионате России.







Напомним, в минувший вторник, 14 ноября, в выездном матче «Сибсельмаш» уступил красноярскому «Енисею». Счет встречи составил 11:4 в пользу хозяев льда.







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