«Академию кофе» подожгли второй раз за месяц

Кофейня после первого пожара в октябре

18 ноября около 3:30 в Академгородке вновь загорелась кофейня «Академия кофе» на Морском проспекте.





Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар тушили в течение получаса. Когда спасатели приехали, в кофейне горели два окна и двери. Сейчас специалисты ведомства проводят проверку, устанавливают причины пожара.





По словам совладелицы «Академии» Татьяны Павловой, кофейню подожгли двое мужчин. Об этом она узнала из записей камеры видеонаблюдения. Причём это вторая попытка поджога этого заведения. Первая произошла в октябре, чуть больше месяца назад. Тогда специалисты выдвинули поджог в качестве основной версии, так как камера зафиксировала мужчину, который чем-то поливает скамейки кофейни. Позднее за помощь в поимке поджигателя пообещали награду в 100 тысяч, а владельцы закрыли заведение на ремонт.





«У нас строители там находились, они сообщили и пожарных вызвали. Камеры: два человека подошли, бензином облили — всё по старому сценарию. Камеры у "МясоRoob" стояли. После первого пожара мы попросили их камеры повернуть в нашу сторону», — рассказала Татьяна.







Она добавила, что после первого происшествия заведение закрыли на ремонт. После сегодняшнего пожара пострадала обновлённая внутренняя отделка зала: краска и плитка. Кофейню планировали открыть в начале декабря, но теперь сроки открытия придётся перенести на неопределённый срок.