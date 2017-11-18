«Пострадавший оказался поджигателем»: подробности страшного пожара в частном доме

Пожар начался поздно вечером 16 ноября
Пожар начался поздно вечером 16 ноября

Вечером 16 ноября в Каргатском районе Новосибирской области загорелся частный дом: в огне погиб мужчина, ещё трое человек выбрались из дома ползком и получили ожоги.


По информации оперативников, поджог совершил один из пострадавших — 34-летний сожитель хозяйки дома. «При опросе соседей была получена информация, что, возможно, был совершён поджог. С целью проверки информации участковый и оперативник уголовного розыска поехали в больницу, где находились пострадавшие. Те подтвердили, что один из пострадавших оказался поджигателем», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В ведомстве добавили, что частный бревенчатый дом загорелся вчера в селе Аткуль в 23:40. В доме было четыре человека — хозяйка дома, её сожитель, родственница и 51-летний мужчина, который пришёл в гости. Три человека надышались угарным газом и получили ожоги, людей отвезли в больницу. 51-летнему гостю не удалось выбраться из дома — он погиб.


«В принципе начало сюжета очень банальное, — пояснили в полиции. — Выпивали, произошла ссора, мужчина сходил, принёс канистру 10-литровую с бензином, вылил и поджёг. Поскольку все употребляли алкоголь, быстро покинуть здание не смогли. Мужчина, который погиб, как раз не смог выбраться из дома. Сам подозреваемый, видимо, не рассчитывал, что пострадает вместе с остаьными. Сейчас находится в больнице. Там тяжёлое состояние у всех».


В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство двух и более лиц, совершённых с особой жестокостью и общеопасным способом.


В начале ноября в пожаре в частном доме в Первомайском районе Новосибирска погиб мужчина. В доме жила семья с двумя детьми: в пожаре погиб их отчим, а девочка и мальчик успели выбежать.

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