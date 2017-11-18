В центре 75 человек вышли на митинг обманутых дольщиков





Среди собравшихся как молодые люди, так и пенсионеры

18 ноября в Первомайском сквере в Новосибирске прошёл очередной митинг обманутых дольщиков.





Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из участниц мероприятия, в сквере собрались 75 человек. Среди них — дольщики квартир на Тульской, Зыряновской, ЖСК «Чистое небо», «Три богатыря» и другие.





Они вышли с плакатами «Новосибирск — город долгостроев», «Травников, решите проблему долгостроев на Зыряновской, 27» и другими под присмотром полицейских.





Митинг прошёл субботним утром в Первомайском сквере напротив мэрии





«Люди по 18 лет не могут получить квартиры. Мы очень долго молчали, мы не выступали. Мы не против власти, мы против коррупции, которая у нас происходит. <...> Сейчас создали союз долгостроев Новосибирска. У нас их 90, и Новосибирск занимает третье место по количеству обманутых дольщиков. Наши проблемы не решаются. Даже чтобы попасть в реестр обманутых дольщиков... Это на сайте минстроя, и они это прячут всё. У нас из шести тысяч дольщиков принято 900. Конкретно по нашему объекту на Зыряновской, 27 у нас там 133 дольщика, за 10 лет уже пять человек умерло», — рассказала участница.







Обманутые дольщики пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам и другими способами. Например, в конце октября новосибирцы устроили флешмоб с невидимыми ключами от квартир на Дуси Ковальчук.