Сбежавшую из общежития 16-летнюю девочку нашли живой

Студентку искали больше двух недель
Студентку искали больше двух недель

16-летнюю Елену Зулину, сбежавшую из общежития медицинского техникума в Искитиме больше двух недель назад, нашли живой. Об этом сегодня, 18 ноября, рассказали волонтёры. 


«Ситуацию разглашать не могу по требованию инспектора по делам несовершеннолетних», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Ранее Шишкин рассказывал, что девочка сбежала, решив, что ей «лучше жить так, чтобы мама её не доставала». По информации волонтёров, Елена учится в медицинском техникуме, она родом из посёлка Сузун. Раньше девочка из дома никогда не сбегала.


В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, парень сбежал к возлюбленной в Крым, но его задержали полицейские. 

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