За ночь на Ипподромской столкнулись 13 машин

За ночь на Ипподромской столкнулись 13 машин

Прошедшей ночью, 18 ноября, на улице Ипподромской в Новосибирске произошло семь ДТП, в которых пострадало 13 автомобилей.


«Массовый замес начал Subaru Forester, водитель которого при движении со стороны Фрунзе не справился с управлением, его занесло, выбросило на разделительный газон и "посадило" на отбойник. Далее со стороны улицы Военная двигались друг за другом BMW X6 и Toyota Mark II. Водитель Х6 решил остановиться рядом с "Фориком", а "Марк" его догнал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


За ночь на Ипподромской столкнулись 13 машин


Также на этом же участке столкнулись ВАЗ-21099, BMW, Mercedes-Benz GLK, а спустя ещё полчаса в приостановившийся Audi A6 на большой скорости врезался таксист на Renault Logan. Позднее столкнулись Nissan Sunny и Honda Airwave, а также Chevrolet Lanos, Toyota Prius и, предположительно, Honda CR-V, добавили в «Автоспасе».


За ночь на Ипподромской столкнулись 13 машин


На Ипподромской работали сотрудники ГИБДД, аваркомы, а также медики — они увезли в больницу пассажирку ВАЗа-21099. Сотрудники полиции проводят проверку всех ДТП, но, со слов автомобилистов, причиной массовой аварии стал гололёд на дороге и колея.


Этой ночью в Новосибирске произошла ещё одна массовая авария — четыре машины столкнулись у ТЦ «Мелисса».

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