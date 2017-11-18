На новосибирских АЗС подняли цены на бензин популярной марки

Цены на бензин растут с начала ноября
Цены на бензин растут с начала ноября

На этой неделе на новосибирских АЗС поднялись цены на бензин. Как рассказал читатель НГС Максим, топливо марки АИ-92 подорожало сразу на 20 копеек — он заметил это на одной из АЗС «Газпромнефти» в посёлке Ордынское под Новосибирском. По новому ценнику он стоит 36,15 рубля. По его словам, также на 50 копеек подорожало дизельное топливо — до 40,35 рубля за литр.


По телефону горячей линии «Газпромнефти» НГС.НОВОСТИ сообщили, что вчера, 17 ноября, в Новосибирске бензин марки АИ-92 начали продавать по 35,35 рубля, но предупредили, что в скором времени цены на АИ-92 поднимутся и здесь.


По наблюдениям автомобилистов, заметно подорожало дизельное топливо, а также бензин марки АИ-92
По наблюдениям автомобилистов, заметно подорожало дизельное топливо, а также бензин марки АИ-92


По данным Новосибирскстата, дизельное топливо и бензин марки АИ-92 начали дорожать на всех городских АЗС ещё в начале ноября. На этой неделе цены на АИ-80 варьируются от 29,90 до 30 рублей за литр, на АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля, на АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля, а на дизельное топливо — от 38,60 до 43 рублей.


Недавно стало известно о том, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повысит топливные акцизы — это произойдёт сразу после Нового года.

Прочтений: 11874
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (138)138
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено