На новосибирских АЗС подняли цены на бензин популярной марки

Цены на бензин растут с начала ноября

На этой неделе на новосибирских АЗС поднялись цены на бензин. Как рассказал читатель НГС Максим, топливо марки АИ-92 подорожало сразу на 20 копеек — он заметил это на одной из АЗС «Газпромнефти» в посёлке Ордынское под Новосибирском. По новому ценнику он стоит 36,15 рубля. По его словам, также на 50 копеек подорожало дизельное топливо — до 40,35 рубля за литр.





По телефону горячей линии «Газпромнефти» НГС.НОВОСТИ сообщили, что вчера, 17 ноября, в Новосибирске бензин марки АИ-92 начали продавать по 35,35 рубля, но предупредили, что в скором времени цены на АИ-92 поднимутся и здесь.





По наблюдениям автомобилистов, заметно подорожало дизельное топливо, а также бензин марки АИ-92





По данным Новосибирскстата, дизельное топливо и бензин марки АИ-92 начали дорожать на всех городских АЗС ещё в начале ноября. На этой неделе цены на АИ-80 варьируются от 29,90 до 30 рублей за литр, на АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля, на АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля, а на дизельное топливо — от 38,60 до 43 рублей.





Недавно стало известно о том, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повысит топливные акцизы — это произойдёт сразу после Нового года.