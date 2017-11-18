На новосибирских АЗС подняли цены на бензин популярной марки
На этой неделе на новосибирских АЗС поднялись цены на бензин. Как рассказал читатель НГС Максим, топливо марки АИ-92 подорожало сразу на 20 копеек — он заметил это на одной из АЗС «Газпромнефти» в посёлке Ордынское под Новосибирском. По новому ценнику он стоит 36,15 рубля. По его словам, также на 50 копеек подорожало дизельное топливо — до 40,35 рубля за литр.
По телефону горячей линии «Газпромнефти» НГС.НОВОСТИ сообщили, что вчера, 17 ноября, в Новосибирске бензин марки АИ-92 начали продавать по 35,35 рубля, но предупредили, что в скором времени цены на АИ-92 поднимутся и здесь.
По данным Новосибирскстата, дизельное топливо и бензин марки АИ-92 начали дорожать на всех городских АЗС ещё в начале ноября. На этой неделе цены на АИ-80 варьируются от 29,90 до 30 рублей за литр, на АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля, на АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля, а на дизельное топливо — от 38,60 до 43 рублей.
Недавно стало известно о том, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повысит топливные акцизы — это произойдёт сразу после Нового года.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено читателем НГС Максимом (2)