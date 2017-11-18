Учёные из Новосибирска установили возраст генов алкоголизма

Гены алкоголизма оказались даже древнее тех, что напрямую связаны с развитием астмы

Новосибирским учёным из «Института цитологии и генетики» удалось установить возраст генов, отвечающих за развитие у человека никотиновой и алкогольной зависимости.







«Оказалось, в развитии алкоголизма и никотиновой зависимости участвуют довольно древние гены, которые появились около 410 млн лет назад (что соответствует времени возникновения насекомых)», — цитирует Интерфакс пресс-службу института.







Гены, отвечающие за пристрастие к алкоголю и табаку, оказались даже древнее тех, что связаны с возникновением астмы.







«В то же время, в патогенезе астмы и ряда других аутоиммунных заболеваний задействованы гены, большая часть из которых появились либо около 160 млн лет назад, одновременно с возникновением плацентарных млекопитающих, либо еще позже, около 55 млн лет назад, с возникновением приматов», — пишет агентство.







Во время исследования учёные сравнивали геномы разных организмов, выделяли родственные гены (схожие по строению, но с возможными различиями по функциям) и сопоставляли их роль в генных сетях, уточняет агентство. Этот метод помогает помог учёным определить возраст гена.







Новосибирские исследователи совершают немало научных открытий. В октябре НГС.НОВОСТИ писали о учёных, которые научились добывать экологическое топливо из воздуха.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!