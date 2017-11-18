Учёные из Новосибирска установили возраст генов алкоголизма

Гены алкоголизма оказались даже древнее тех, что напрямую связаны с развитием астмы 
Гены алкоголизма оказались даже древнее тех, что напрямую связаны с развитием астмы 

 Новосибирским учёным из «Института цитологии и генетики» удалось установить возраст генов, отвечающих за развитие у человека никотиновой и алкогольной зависимости.


«Оказалось, в развитии алкоголизма и никотиновой зависимости участвуют довольно древние гены, которые появились около 410 млн лет назад (что соответствует времени возникновения насекомых)», — цитирует Интерфакс пресс-службу института.


Гены, отвечающие за пристрастие к алкоголю и табаку, оказались даже древнее тех, что связаны с возникновением астмы.


«В то же время, в патогенезе астмы и ряда других аутоиммунных заболеваний задействованы гены, большая часть из которых появились либо около 160 млн лет назад, одновременно с возникновением плацентарных млекопитающих, либо еще позже, около 55 млн лет назад, с возникновением приматов», — пишет агентство.


Во время исследования учёные сравнивали геномы разных организмов, выделяли родственные гены (схожие по строению, но с возможными различиями по функциям) и сопоставляли их роль в генных сетях, уточняет агентство. Этот метод помогает помог учёным определить возраст гена.


Новосибирские исследователи совершают немало научных открытий. В октябре НГС.НОВОСТИ писали о учёных, которые научились добывать экологическое топливо из воздуха.


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