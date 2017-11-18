Хоккей: «Сибирские снайперы» одержали победу над «Белыми медведями»

В предыдущем матче «Сибирские снайперы» не смогли одолеть соперников из Челябинска
В предыдущем матче «Сибирские снайперы» не смогли одолеть соперников из Челябинска

В повторном мачте новосибирская молодежная команда «Сибирские снайперы» сумела одержать победу над «Белыми медведями» (Челябинск).


Счет встречи составил 4:3 в пользу «Сибирских снайперов».


«Хет-триком отметился Никита Шашков, еще одна шайба на счету Никиты Михайлова, ворота защищал Шамиль Шмаков», — сообщает официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте».


Предыдущая встреча, которая прошла 16 ноября в Челябинске, окончилась для новосибирских хоккеистов поражением (6:3 в пользу «Белых медведей»).


В отличие от молодежной команды, «Сибирь» сегодня не смогла одержать победу над омским «Авангардом».


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