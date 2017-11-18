Суд оштрафовал завод полупроводниковых приборов за вознаграждение тротуарной плиткой

В отношении завода было возбуждено дело об административном правонарушении

Прокуратура Новосибирской области закончила проверку в отношении АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов». За вознаграждение тротуарной плиткой предприятие было оштрафовано на 500 тыс. рублей.







«Установлено, что работник акционерного общества незаконно передал тротуарную плитку на сумму 30 тыс. рублей сотруднику ГУ МЧС России по Новосибирской области, проводившему в организации проверку и выявившему нарушения законодательства. Данные строительные материалы передавались за составление должностным лицом протокола об административном правонарушении в отношении должностного, а не юридического лица», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.







В отношении завода было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).







«По результатам его рассмотрения мировой судья 1 судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области привлек общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — поясняет пресс-служба ведомства.







В июле прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о штрафе в отношении бывшего начальника одного из отделов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России НСО Рената Аптрашова. Его признали виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).







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