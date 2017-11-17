Перепутал педали: водитель Opel Astra устроил ДТП с участием четырех машин

Перепутал педали: водитель Opel Astra устроил ДТП с участием четырех машин

Авария с участием четырех машин произошла сегодня вечером на улице Нарымская, недалеко от ТЦ «Мелисса». В столкновении сошлись Mercedes-Benz, Nissan Juke, Mazda Demio и Opel Astra.


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались в плотном потоке друг за другом.


«Водитель Opel Astra перепутал педали тормоза и газа, догнал Mazda Demio, запустив [тем самым] цепную реакцию», — рассказали аваркомы.


Более всего в аварии пострадала Mazda Demio: у нее серьезно повреждена передняя и задняя часть кузова, сообщает «Автоспас».


В начале октября НГС.НОВОСТИ писали о начинающем водителе, которая перепутала педали газа и тормоза и устроила ДТП на парковке магазина «Быстроном». 


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