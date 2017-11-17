Семь домов в Центральном районе остались без тепла и горячей воды

Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Центральном районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без горячей воды и отопления остались семь домов.


Отключение произошло в 17:00. В качестве официальной причины на муниципальном портале указаны «Ремонтные работы вводной задвижки на T1 D-300 ЦТП-24». В зоне аварии оказались здания на Красном проспекте, улице Мичурина и Державина.


Семь домов в Центральном районе остались без тепла и горячей воды


По предварительным данным, тепло и горячая вода появится не ранее 23:00. 


Сегодня утром НГС.НОВОСТИ писали о крупном отключении тепла и горячей воды в Центральном районе. В зоне аварии оказались 38 зданий. В качестве официальной причины указывался «ремонт теплотрассы диаметром 700 мм по улице Серебренниковской».


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