Семь домов в Центральном районе остались без тепла и горячей воды

Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Центральном районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без горячей воды и отопления остались семь домов.







Отключение произошло в 17:00. В качестве официальной причины на муниципальном портале указаны «Ремонтные работы вводной задвижки на T1 D-300 ЦТП-24». В зоне аварии оказались здания на Красном проспекте, улице Мичурина и Державина.











По предварительным данным, тепло и горячая вода появится не ранее 23:00.







Сегодня утром НГС.НОВОСТИ писали о крупном отключении тепла и горячей воды в Центральном районе. В зоне аварии оказались 38 зданий. В качестве официальной причины указывался «ремонт теплотрассы диаметром 700 мм по улице Серебренниковской».







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