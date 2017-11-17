«Сибирь» против «Авангарда»: поражение с минимальным счётом и драка в середине матча

Драка между Левицким и Березиным
Драка между Левицким и Березиным

Сегодня, 17 ноября, в очередном регулярном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях омскому «Авангарду» со счётом 0:1.


«Ворота "Сибири" защищал Алексей Красиков, парировавший 39 бросков», — отмечает пресс-служба ХК «Сибирь». При этом если «Авангард» сделал в створ 40 бросков, то «Сибирь» сделала только 24.


В первой периоде было мало игровых событий, согласно трансляции КХЛ, судья назначил только три 2-минутных удаления. Но во втором отрезке число штрафов возросло в два раза. При этом в середине матча Игорь Левицкий из «Сибири» и Максим Березин из «Авангарда» отличились дракой.



Нулевой счёт изменился только в третьем периоде. Автором единственного гола на 44-й минуте матча стал Виталий Меньшиков — игрок омской команды. В 2014–2016 годах Меньшиков был игроком «Сибири».



Прошлый матч между омичами и новосибирцами проходил 10 сентября, тогда «Сибирь» тоже проиграла — уступила в овертайме.


Сейчас новосибирцы располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 20 ноября дома, против астанинского «Барыса».

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