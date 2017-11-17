Под Новосибирском столкнулись 4 машины: два человека в больнице (новость обновляется)

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Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Вечером 17 ноября под Новосибирском в аварию попали четыре автомобиля — два человек оказались в больнице.


«По предварительной информации, примерно в 19:45 произошла авария на 9-м км трассы Р-256, в районе села Лебедевка, на территории Искитимского района. Столкнулись четыре автомобиля», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Пока у полиции есть данные, что в аварию попали три легковых автомобиля и один грузовой, а травмы получили два человека.


Из-за ДТП собралась пробка
Из-за ДТП собралась пробка



Фотографии с места ДТП. 


Под Новосибирском столкнулись 4 машины: два человека в больнице (новость обновляется)


Под Новосибирском столкнулись 4 машины: два человека в больнице (новость обновляется)


«Услышал холопок. Сам момент аварии не видел. Вышел, увидел как из "Ниссана" выпал водитель, увидел у него перелом ноги. Подошел к "Тойоте" — там парень зажат», — рассказывает Алексей, очевидец события. 



 «Свидетелем аварии я не был, видел только последствия. Прадо стоит на встречке, по моим рассуждениям, водитель превысил скорость и не успел среагировать, что и повлекло к аварии», — сообщил НГС.НОВОСТИ Иван. 


Среди недавних аварий на трассе, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, было ДТП в Убинском районе, там КамАЗ столкнулся со встречным микроавтобусом.

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