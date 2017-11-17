Шлагбаум в небе: новосибирец сделал ролик с летающими на Кропоткина «Жигулями»

Героями ролика кроме шлагбаума стали Mercedes Benz CL Class 2010, ВАЗ-2106, Nissan Fairlady Z 2009





Автор ролика с шагающим по Новосибирску монстром Константин Коваленко сделал новый фантастический клип о городе.







Константин добавил летающие машины на видео с шлагбаумом, который расположен на улице Кропоткина высоко над дорогой (по информации НГС, этот шлагбаум — рекламная конструкция одной из компаний).







«Идея клипа родилась давно, еще год назад, когда я увидел этот чудо-шлагбаум, это была зима. Я жил в соседнем доме и ходил на работу мимо этого шлагбаума каждый день, тогда я просто снял его коротко показать всем. Позже, когда снег растаял, я решил заснять его подольше и сделать с ним ролик», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Константин Коваленко в переписке в соцсети. Он добавил, что снимал шлагбаум на «айфон».







Прежде Константин делал фантастический ролик из видео, на котором Новосибирск стоял под проливным дождём под вой сирен. На этот ролик он наложил анимированного монстра, похожего на трипода из «Войны миров».







«В общем, ролик решил сделать после того, как трипод поднял такой сильный хайп: народ требует зрелищ, а мне интересно такое делать, и все счастливы. На тот момент я точно представлял летающие машины, но как это будет выглядеть, сюжет, анимация и какие именно машины, не знал. Через какое-то время я начал этот проект, какую-то часть сделал, но не доделал и забросил: не было времени. Прошел год, я уже переехал в Европу, на Мальту (живу здесь почти год), нашлось свободное время, и я вспомнил про этот шлагбаум. Это, конечно, не трипод, но этот шлагбаум не давал мне покоя, я должен был это сделать!» — описал Константин.







Автор ролика для сюжета выбрал несколько машин: Mercedes Benz CL Class 2010, ВАЗ-2106, Nissan Fairlady Z 2009. «Сложность была передать автомобильную краску и фары, и, как мне кажется, все равно не очень похоже получилось», — оценил свою работу Константин. На доработку ролика и на его рендер (визуализацию) ушла неделя.







Сегодня Константин опубликовал результат на своём канале на Youtube под названием «Мистический шлагбаум».







