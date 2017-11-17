Пассажира новосибирского авиарейса оштрафовали на 330 тысяч за дебош в самолёте

Рейс из Новосибирска сел в Перми из-за дебошира на борту
Рейс из Новосибирска сел в Перми из-за дебошира на борту

Сегодня, 17 ноября, суд вынес приговор буйному авиапассажиру, из-за которого самолёт S7 Airlines рейса из Новосибирска в Москву совершил вынужденную посадку в Перми.


Пермский районный суд Пермского края признал подсудимого виновным в хулиганстве (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и оштрафовал его на 330 тысяч рублей. «Участники процесса вправе обжаловать приговор в течение 10 суток с момента его провозглашения», — сообщили в суде.


Ранее в Пермском районном суде со ссылкой на версию обвинения рассказывали, что 16 августа 2017 года пьяный подсудимый начал бесцельно ходить по самолёту, провоцировать ссоры и материться на пассажиров и членов экипажа. Кроме того, он подошёл к одному из пассажиров и ударил его рукой по голове и шее.


«Прекратил свои противоправные действия только после того, как, будучи поваленным пассажирами воздушного судна, был зафиксирован ремнями безопасности к пассажирскому креслу», — сообщали в суде.


В день происшествия в транспортной полиции Уральского федерального округа рассказывали, что на борту самолёта буянил 43-летний житель Алтайского края. После вынужденной посадки в Перми его сняли с рейса и доставили в дежурную часть, а затем отправили на медицинское освидетельствование.


Как ранее сообщало издание «РБК Пермь» со ссылкой на заместителя транспортного прокурора Пермского края Евгения Баяндина, сразу после задержания авиадебошир выплатил ООО «Глобус» (входит в группу компаний S7) затраты на посадку — 525 тысяч рублей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в авиакомпанию S7 Airlines с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.


Сегодня, 17 ноября, Госдума приняла пакет законов, в соответствии с которыми авиакомпании смогут отказывать в покупке билетов пассажирам из чёрных списков. Попасть в эти списки рискуют в первую очередь те, кто игнорирует распоряжения командира самолёта.

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