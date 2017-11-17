Оборвали крылья: авиакомпаниям разрешили не пускать на борт буйных пассажиров





Пассажиров из чёрного списка не пустят в самолёт

Авиакомпании смогут отказывать в покупке билетов пассажирам, имена которых были включены в чёрные списки. Пакет законов сегодня, 17 ноября, приняла Госдума, сообщает «Интерфакс». В Гражданский кодекс РФ внесли поправки, аналогичная статья появится и в Воздушном кодексе страны.





Попасть в чёрный список рискуют в первую очередь те, кто игнорирует распоряжения командира самолёта. Туда же запишут тех, кто нарушает правила поведения на борту и создаёт «угрозу безопасности полёта, жизни и здоровья других лиц», сказано в документах.





Перевозчик сможет включать дебоширов в чёрный список в течение 30 дней после получения решения суда об административном наказании. Авиакомпании будут обязаны сообщать об ограничениях пассажирам, лишённым права летать.





Авиакомпания будет обязана пустить пассажира на борт в нескольких случаях: если пассажир из чёрного списка возвращается в Россию из места, откуда можно добраться только самолётом (или депортирован в такое месте из РФ), если дебоширу нужно добраться до места лечения и обратно, а также если он сопровождает инвалида к месту лечения или едет на похороны родственника.





В Новосибирске нередко происходят случаи с дебошем на борту самолёта и в аэропорту перед вылетом. Один из последних громких скандалов произошёл 31 мая этого года — новосибирец Антон Заблотский, вылетавший в Анталью вместе с женой и детьми, обругал сотрудницу погранслужбы. В итоге дебошира оштрафовали на 150 тысяч рублей.