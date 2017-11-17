Сойду на полустаночке: мэрия будет тормозить электрички ради жителей окраин

Мэрия допустила возможность строительства новых станций электричек

В начале следующего года мэрия Новосибирска примет программу развития транспорта — она должна показать, где нужно строить дороги, куда пускать новые автобусы и где строить станции электричек.





Как рассказал сегодня заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов, сейчас идёт финальная стадия согласования программы. Напомним, по условиям конкурса на её разработку, который мэрия провела весной, отчитаться авторы программы должны к 30 ноября.







По словам Теленчинова, программа определит объём и назначение новых маршрутов общественного транспорта, места, где необходимо расширить дороги и где построить новые, а также места для дополнительных платформ для электричек.







«Мы в городе Новосибирске почему-то забываем, что железнодорожный транспорт в Москве, например, используется очень хорошо. У нас он используется менее эффективно, но прорабатываются специалистами вопросы, как увязать все маршруты, все пересадочные узлы, — пояснил чиновник. — Надеюсь, что к концу года пройдут все доработки, и в начале следующего года мы примем эту программу».







В прошлом году перспективы развития электричек рассматривали и в «Экспресс-Пригороде»: в частности, возможность запуска пассажирских поездов к отдалённым жилмассивам Кировского и Ленинского районов.