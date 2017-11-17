Сибиряк попал в СИЗО за смертельную драку на главной площади Бердска

Жителя Бердска отправили под арест до 23 декабря

31-летний бердчанин оказался в СИЗО после того, как бросился защищать родственников своей девушки от двух напавших на них незнакомцев — после драки один из мужчин умер.







На этой неделе Бердский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, в отношении которого расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Обвиняемого поместили под стражу до 23 декабря, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Бердском городском суде.







Потасовка, которая привела к уголовному делу, произошла почти два месяца назад в центре Бердска.







Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анастасия Смолина, которая приходится сестрой девушке обвиняемого, 23 сентября она вместе с семьёй и друзьями отмечала свой день рождения в банкет-холле на площади Горького в Бердске. В двенадцатом часу ночи гости начали расходиться: родители Анастасии и её свёкор вместе с внуками вышли на площадь, где обычно стоят машины такси. Провожать их вышли сестра Анастасии и её гражданский супруг, который сразу же пошёл договариваться о поездке с таксистом.







По словам Анастасии, её родители и свёкор с детьми уже шли к такси, когда им навстречу выдвинулись двое незнакомцев — женщина утверждает, что они выглядели пьяными.







«Конфликта никакого не было, всё было нормально, спокойно. Поравнявшись с моим свёкром и с отцом одновременно, они просто начали наносить им удары по лицу. Родители-пенсионеры, естественно, вообще в шоке просто находились. Свёкор упал — его сбили с ног», — описала ситуацию Анастасия.







Когда её зять увидел эту картину, то оборвал разговор с таксистом и бросился на помощь пожилым родственникам супруги. В итоге, по словам Анастасии, нападавшие тут же переключились на подбежавшего мужчину. «Вдвоём вступают с ним в борьбу. У них происходит потасовка», — рассказывает женщина.







По словам Анастасии, сама она стычки не видела, но, как утверждают свидетели, драка длилась не больше минуты. Во время потасовки её зять, в частности, ударил одного из нападавших рукой по лицу.







«Получив отпор, тот начал убегать. Отбегает метров на шесть, наверное. В процессе бега разворачивается всем корпусом, чтобы оглянуться, и падает назад, запутываясь в собственных ногах», — рассказала женщина со ссылкой на свидетелей.







Сама она выбежала из банкет-холла вместе с ещё несколькими гостями, когда услышала крики мамы. «Когда мы уже выскочили, то увидели, что один из нападавших лежит, второй сидит рядом с ним. Мы вызываем "скорую" — очень быстро, в течение пять минут приезжает "скорая", обоих мужчин увозят как пострадавших», — пояснила Анастасия.







По словам женщины, она может только догадываться, почему незнакомцы набросились на её отца и свёкра — предпосылок к этому, как она считает, не было. Позже в полиции она случайно услышала, как один из нападавших говорил оперативникам, что ничего не помнит. Ещё один участник конфликта умер от травмы головы спустя неделю после того, как его увезла «скорая помощь».







По версии следствия, в смертельной травме виновен зять Анастасии. Но семья обвиняемого с этим категорически не согласна. Родственники считают, что эту травму мужчина мог получить ещё до того, как вступил в потасовку на площади Горького.





В частности, Анастасия ссылается на работников расположенного неподалёку гриль-бара — они утверждают, что в тот вечер двое мужчин выпивали в их заведении и вели себя агрессивно, в том числе пытались запрыгнуть на стойку. В результате охрана была вынуждена насильно выпроводить их за дверь. Позже, по версии женщины, именно эти выдворенные посетители пришли на площадь Горького и развязали конфликт.





«Неизвестно, что с ними по дороге было, в какую драку они могли вступить», — рассуждает Анастасия.





Со ссылкой на слова таксистов она сообщает, что ещё до потасовки эти мужчины некоторое время бродили по площади и время от времени падали.







Кроме того, по словам женщины, она не согласна со статьёй уголовного дела и уверена, что её нужно смягчить, потому что реакцию её зятя на агрессоров можно рассматривать как необходимую самооборону. «Человек ранее не судим, ни одного привода нет, характеризуется положительно, не хулиган, никогда в жизни не дрался и не умеет. Просто пришлось отражать нападение — вот такая ситуация и сложилась», — поясняет Анастасия.







Женщина уверена, что помочь в расследовании уголовного дела могли бы записи с камер видеонаблюдения на площади Горького. Но, по её сведениям, ни одна из камер в ту ночь не работала. Также родственники обвиняемого пытаются найти как можно больше свидетелей драки.







В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что ведут предварительное следствие по этому уголовному делу, но его подробности разглашать отказались.





Ранее ещё один мужчина попал под уголовное дело после того, как ввязался в конфликт в центре Новосибирска. Весенним вечером он заметил, как на площади Ленина двое нетрезвых мужчин пристают к девушке. Сибиряк выскочил из машины и одним ударом уложил одного из дебоширов — тот, очнувшись, написал заявление в полицию и превратился из нападавшего в пострадавшего.

