Голодные игры: месяц жизни на 8700 рублей подорвал здоровье новосибирца

Добровольный эксперимент «Голодные игры» шёл с 9 октября по 8 ноября: двое новосибирцев пытались прожить на 8700 рублей целый месяц

После завершения эксперимента «Голодные игры» состояние одного из его участников ухудшилось — двое новосибирцев в течение месяца жили на МРОТ.





«Первый момент: в любом случае жить на маленькие деньги плохо, и не из соображения влияния на обмен [веществ в организме], а из соображения хронического стресса, который человек в любом случае будет испытывать в этой ситуации и который точно будет источником многих заболеваний», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ эндокринолог высшей категории медклиники «СМИТРА» Анна Акопова.





Мария Ерёменко завершила эксперимент с хорошими медицинскими показателями





Доктор добавила, что каждый участник вышел из эксперимента с разными результатами. Расширенный анализ крови 28-летней сотрудницы сферы продаж Марии Ерёменко не выявил никаких проблем: девушка здорова, как и до эксперимента. А вот состояние 56-летнего шоумена Севы Мокина несколько изменилось: если до эксперимента к анализам мужчины у врачей не было никаких вопросов, то после жизни на МРОТ в течение месяца картинка стала уже не такой радужной.







«Второй участник очень сильно увеличил в рационе количество жиров. Причём у нас есть полезные жиры, а есть вредные, как, например, растительное масло после тепловой обработки. <…> Уровень холестерина вырос до критических цифр. Уровень инсулина резко снизился. А уровень мочевой кислоты оказался выше нормы. Фактически у нашего второго героя развилось такое заболевание, которое называется подагра — поражение суставов из-за избыточного накопления мочевой кислоты», — пояснила Анна Акопова.







У Севы Мокина анализы стали хуже, чем были до эксперимента





В условиях финансовых ограничений люди стараются употреблять дешёвые продукты и повышают калорийность пищи за счёт готовки на большом количестве масла, поясняет эндокринолог. Также используется недорогое мясо, например жирная свинина, — это также приводит к нарушению липидного обмена в организме.







Вес Марии Ерёменко за время эксперимента увеличился на 200 граммов, до 56 кг, — это в рамках нормы, пояснила эндокринолог. В то же время вес Севы Мокина вырос с 62 до 63,5 кг.