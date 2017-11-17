Голодные игры: месяц жизни на 8700 рублей подорвал здоровье новосибирца

Добровольный эксперимент «Голодные игры» шёл с 9 октября по 8 ноября: двое новосибирцев пытались прожить на 8700 рублей целый месяц
Добровольный эксперимент «Голодные игры» шёл с 9 октября по 8 ноября: двое новосибирцев пытались прожить на 8700 рублей целый месяц

После завершения эксперимента «Голодные игры» состояние одного из его участников ухудшилось — двое новосибирцев в течение месяца жили на МРОТ.


«Первый момент: в любом случае жить на маленькие деньги плохо, и не из соображения влияния на обмен [веществ в организме], а из соображения хронического стресса, который человек в любом случае будет испытывать в этой ситуации и который точно будет источником многих заболеваний», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ эндокринолог высшей категории медклиники «СМИТРА» Анна Акопова.


Мария Ерёменко завершила эксперимент с хорошими медицинскими показателями
Мария Ерёменко завершила эксперимент с хорошими медицинскими показателями


Доктор добавила, что каждый участник вышел из эксперимента с разными результатами. Расширенный анализ крови 28-летней сотрудницы сферы продаж Марии Ерёменко не выявил никаких проблем: девушка здорова, как и до эксперимента. А вот состояние 56-летнего шоумена Севы Мокина несколько изменилось: если до эксперимента к анализам мужчины у врачей не было никаких вопросов, то после жизни на МРОТ в течение месяца картинка стала уже не такой радужной.


«Второй участник очень сильно увеличил в рационе количество жиров. Причём у нас есть полезные жиры, а есть вредные, как, например, растительное масло после тепловой обработки. <…> Уровень холестерина вырос до критических цифр. Уровень инсулина резко снизился. А уровень мочевой кислоты оказался выше нормы. Фактически у нашего второго героя развилось такое заболевание, которое называется подагра — поражение суставов из-за избыточного накопления мочевой кислоты», — пояснила Анна Акопова.


У Севы Мокина анализы стали хуже, чем были до эксперимента
У Севы Мокина анализы стали хуже, чем были до эксперимента


В условиях финансовых ограничений люди стараются употреблять дешёвые продукты и повышают калорийность пищи за счёт готовки на большом количестве масла, поясняет эндокринолог. Также используется недорогое мясо, например жирная свинина, — это также приводит к нарушению липидного обмена в организме.


Вес Марии Ерёменко за время эксперимента увеличился на 200 граммов, до 56 кг, — это в рамках нормы, пояснила эндокринолог. В то же время вес Севы Мокина вырос с 62 до 63,5 кг. 

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