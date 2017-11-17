Власти Новосибирска перекрыли две дороги из-за аварий на теплотрассах

Власти закрыли для проезда улицу Серафимовича в Ленинском районе и перекрыли часть улицы спуска с Октябрьского моста из-за аварийного ремонта теплотрасс.


Рабочие раскопали дороги из-за ремонта теплотрасс
Рабочие раскопали дороги из-за ремонта теплотрасс


«С 17 ноября закрыли движение транспорта по улице Серафимовича около здания № 14. Объезд доступен по Степной, Костычева, Римского-Корсакова. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорят в пресс-центре мэрии.


Власти закрыли проезд по улице Серафимовича около перекрёстка со Степной
Власти закрыли проезд по улице Серафимовича около перекрёстка со Степной


Также с сегодняшнего дня ограничили проезд на участке южного спуска с Октябрьского моста: проезжую часть улицы Бориса Богаткова около частного дома № 10 сузили на 9 метров.


Дорогу на улице Бориса Богаткова возле съезда с Октябрьского моста сузили на 9 метров
Дорогу на улице Бориса Богаткова возле съезда с Октябрьского моста сузили на 9 метров


Закрывают движение из-за аварийного ремонта теплотрасс, который будет проводить АО «СИБЭКО». Ремонт в Ленинском районе планируют закончить 29 ноября, а в Октябрьском — 27 ноября.


Сейчас в Новосибирске энергетики продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Депутатской: с 14 ноября власти перекрыли часть улицы для проезда машин. Из-за этого на дороге собирается огромная пробка — вчера новосибирец Александр Мечев снял видеоролик, на котором за несколько минут показал 7-часовую съёмку затора.

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