Власти Новосибирска перекрыли две дороги из-за аварий на теплотрассах

Власти закрыли для проезда улицу Серафимовича в Ленинском районе и перекрыли часть улицы спуска с Октябрьского моста из-за аварийного ремонта теплотрасс.





Рабочие раскопали дороги из-за ремонта теплотрасс





«С 17 ноября закрыли движение транспорта по улице Серафимовича около здания № 14 . Объезд доступен по Степной, Костычева, Римского-Корсакова. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорят в пресс-центре мэрии.





Власти закрыли проезд по улице Серафимовича около перекрёстка со Степной





Также с сегодняшнего дня ограничили проезд на участке южного спуска с Октябрьского моста: проезжую часть улицы Бориса Богаткова около частного дома № 10 сузили на 9 метров.







Дорогу на улице Бориса Богаткова возле съезда с Октябрьского моста сузили на 9 метров





Закрывают движение из-за аварийного ремонта теплотрасс, который будет проводить АО «СИБЭКО». Ремонт в Ленинском районе планируют закончить 29 ноября, а в Октябрьском — 27 ноября.







Сейчас в Новосибирске энергетики продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Депутатской: с 14 ноября власти перекрыли часть улицы для проезда машин. Из-за этого на дороге собирается огромная пробка — вчера новосибирец Александр Мечев снял видеоролик, на котором за несколько минут показал 7-часовую съёмку затора.