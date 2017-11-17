Власти Новосибирска перекрыли две дороги из-за аварий на теплотрассах
Власти закрыли для проезда улицу Серафимовича в Ленинском районе и перекрыли часть улицы спуска с Октябрьского моста из-за аварийного ремонта теплотрасс.
«С 17 ноября закрыли движение транспорта по улице Серафимовича около здания
Также с сегодняшнего дня ограничили проезд на участке южного спуска с Октябрьского моста: проезжую часть улицы Бориса Богаткова около частного дома
Закрывают движение из-за аварийного ремонта теплотрасс, который будет проводить АО «СИБЭКО». Ремонт в Ленинском районе планируют закончить 29 ноября, а в Октябрьском — 27 ноября.
Сейчас в Новосибирске энергетики продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Депутатской: с 14 ноября власти перекрыли часть улицы для проезда машин. Из-за этого на дороге собирается огромная пробка — вчера новосибирец Александр Мечев снял видеоролик, на котором за несколько минут показал 7-часовую съёмку затора.
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Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)