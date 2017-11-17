В Новосибирске построят шесть школ за два года

До конца 2018 года новая школа должна открыться на улице Титова

К концу 2019 года в Новосибирске планируют построить шесть новых школ.





Как рассказал сегодня замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов, по большей части школ уже подписаны соглашения с застройщиками. В частности, проектированием школы на Южно-Чемском жилмассиве сегодня занимается компания «Вира-Строй». Документы уже спроектированной школы на «Родниках», на улице Тюленина, проходят экспертизу. А на этапе проектирования находится школа в микрорайоне «Европейский Берег» и реконструкция существующей школы в микрорайоне «Стрижи».





«Земельный участок на МЖК мы передали в областную администрацию, он будет использоваться для строительства школы по программе "Жилище", — рассказал Теленчинов. — Кроме того, застройщик "Ясного берега" обратился с предложением предоставить земельный участок и запроектировать школу на своей территории, мы подписали соглашение, земельный участок сформирован». В 2018 году планируется также достроить школу на улице Титова в микрорайоне «Чистая слобода».







Теленчинов признал, что новых школ всё ещё недостаточно — развитие инфраструктуры не успевает за строительством жилья, но объяснил это дефицитом бюджета.







«Если догонять застройщиков, мы должны строить минимум четыре школы и восемь детских садов, — подсчитал он. — Когда [говорят], а не остановить ли нам строительство жилых объектов полностью, пока мы не догоним социальную инфраструктуру… Я бы хотел всех предостеречь от этой изначально несбыточной идеи, потому что законы экономики никто не отменял. Если предложение на рынке будет снижаться, цена предложения будет расти».







Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в свою очередь отметил, что застройщики следят за тенденциями, поэтому число новых проектов вблизи центра города выросло, тогда как объём нового строительства на окраинах снизился.







«Но этого развития хватит на пару лет, а дальше всё. Дальше застройщикам, чтобы покупали у них квартиры, придётся обеспечивать некое комплексное развитие, — отметил аналитик. — Тогда, быть может, инфраструктура не будет так сильно отставать от жилищного строительства».







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что мэрия приняла новую программу развития образования: по ней на обеспечение горожан школами и детскими садами направят более 61,7 млрд рублей.