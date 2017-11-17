Новосибирец захотел поторопить полицию и соврал о бомбе в больнице

Новосибирцу не терпелось встретиться с полицейскими

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который сообщил в полицию о ложном минировании больницы.





«Во время следствия он рассказывал, что был дома и подумал, что мама его в очередной раз решила сдать на лечение. Когда к нему постучались в дверь, он подумал, что за ним приехали санитары. Чтобы они его не забрали на лечение, он позвонил в полицию. А чтобы полицейские быстрее приехали, он сказал, что заложена бомба в больнице скорой медицинской помощи № 2 », — сообщил НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков. Почему он выбрал именно БСМП № 2 , обвиняемый не объяснял.







Новосибирец позвонил в полицию дважды, после звонков полицейские отправилась проверять больницу, отметили в прокуратуре НСО. Позже нашли и звонившего.





На суде мужчина вину признал и сказал, что совершил преступление, так как был пьян.







В итоге судья назначила преступнику наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Он получил год исправительных работ с 10% удержанием дохода. Но это наказание условное — оно станет реальным, только если во время испытательного срока (1,5 года) он нарушит требования суда. Среди таких требований, например, необходимость постоянно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, пояснил Артём Булгаков.







В середине октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом новосибирце, который рассказал о несуществующей бомбе в кондитерском цехе — он пояснял, что сделал это из мести.