Там темно и страшно: власти отказались чинить кривую лестницу, по которой дети ходят в школу

Покосившуюся лестницу уже засыпало снегом, но люди по ней всё равно ходят

Жители комплекса «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска обратились к властям с просьбой починить деревянную лестницу, по которой дети ходят в школу № 202 и детский сад № 504 — администрация района отказалась ремонтировать лестницу, так как сооружение «не числится на балансе района».







Согласно обращению (жители публиковали его текст в сообществе ЖК в социальной сети «ВКонтакте»), жильцы серьёзно обеспокоены пешеходной доступностью школы и детского сада. Из «Оазиса» до них можно дойти только двумя путями: спуститься по временной деревянной лестнице с 2-го Покатного переулка до улицы Маковского на Белинского или же добраться в обход — по Сакко и Ванцетти, Лескова и Белинского. Обе дороги небезопасны, считают жители микрорайона. Кроме того, они не соответствуют федеральному закону о безопасности дорожного движения, согласно которому мэрия должна содержать и обслуживать дороги, указывают они в обращении.





Маршрут № 1 — тёмный и по проезжей части, маршрут № 2 проходит через покосившуюся лестницу





«На участке ул. Лескова – Белинского отсутствует тротуар. Дети вынуждены двигаться по проезжей части. Грязь, пыль, гаражи, бродячие собаки. В зимний период из-за снега и льда на дороге передвижение там просто опасно для жизни! Ситуация усугубляется ещё и тем, что отсутствует уличное освещение этого отрезка пути. Также нет освещения и на участке 2-й Покатный переулок – ул. Маковского – ул. Белинского. Нет там и тротуара. Деревянная лестница, ведущая по спуску от 2-го Покатного переулка до ул. Маковского, требует ремонта (а лучше — капитальной замены), зимой она не чистится, рядом несанкционированная свалка мусора», — написали жильцы в обращении.







Обходная дорога в школу по Лескова и Белинского





Известно, что спорную лестницу во время строительства жилого комплекса возвёл застройщик, компания «АКД-Мета», однако территория, на которой находится сооружение, «Оазису» не принадлежит, и управляющая компания им не занимается.





Директор «АКД-Мета» Максим Петров передал обращение жильцов в администрацию Октябрьского района и получил ответ, подписанный главой администрации Петром Прокудиным 7 ноября. Район ремонтировать лестницу не собирается: «На балансе администрации данная лестница не числится, в связи с чем прошу [застройщика] рассмотреть вопрос ремонта данной лестницы с последующим принятием на баланс либо провести работы по демонтажу указанной лестницы», — сказано в ответе, скан которого есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ.







Спуск со 2-ого Покатного переулка на улицу Маковского

Застройщик в свою очередь сообщил жителям, что починить лестницу не может. «Компания не имеет возможности производить ремонт лестницы за свой счёт и готова демонтировать её. Официальный ответ будет направлен руководству района в ближайшее время. Мы разделяем ваше недовольство отсутствием пешеходной доступности школы, но благоустройство муниципальной территории — обязанность районной администрации», — сказано в сообщении.







Напомним, в феврале мэрию просили починить лестницу на «Гагаринской», после того как с неё упал депутат.