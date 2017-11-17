В России: прятавший у себя миллиард рублей генерал ФСО получил 10 лет





Геннадий Лопырев курировал стройку государственных резиденций на Кавказе, а теперь попал за решётку

Суд приговорил генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева, прославившегося тем, что у него дома нашли миллиард рублей, к 10 годам колонии.





Главу управления ФСО осудили за взятки в 6,3 млн рублей, которые он получил за покровительство при заключении госконтрактов и незаконное хранение патронов. Также генерал оштрафован на 150 млн рублей, остальные арестованные деньги и имущество ему вернут.





Лопырева задержали 25 ноября 2016 года, на время следствия он был под арестом, сообщает газета «Коммерсантъ». При обыске у Геннадия Лопырева нашли миллиард рублей. Генерал на протяжении нескольких лет курировал строительство государственных резиденций, в том числе комплекса «Бочаров ручей» для президента России.





Свою вину Лопырев не признал. Его защита планирует обжаловать приговор. По словам адвоката Руслана Закалюжного, Знаменский гарнизонный военный суд оставил Лопыреву воинские звания и государственные награды. После вступления приговора в силу с имущества родственников генерала будет снят обеспечительный арест.

