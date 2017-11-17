Первого ребёнка с гриппом увезли в новосибирскую больницу

Ребёнку с гриппом понадобилась госпитализация
Ребёнку с гриппом понадобилась госпитализация

В Новосибирске зарегистрирован первый случай гриппа с начала эпидсезона — маленького ребёнка увезли в городской стационар.


Ребёнок заболел в начале ноября 2017 года — это единственный случай заболевания гриппом в новом эпидемиологическом сезоне, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ.


Двухлетнего ребёнка с гриппом увезли в детскую больницу. «Был госпитализирован в ГБУЗ НСО ДГКБ № 3 с диагнозом "грипп средней степени тяжести"», — уточнили в управлении. 


По информации главного инфекциониста НСО, главврача инфекционной больницы № 1 Ларисы Поздняковой, среди взрослых жителей региона тяжёлых случаев гриппа не зарегистрировано.  


В ноябре новосибирские поликлиники закончили ставить вакцины от гриппа. В этом году врачи привили от гриппа более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне.  


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