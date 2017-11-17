Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Норильск из-за подозрения на неполадку

Взлетевший самолёт вернулся в Норильск из-за срабатывания датчика
Взлетевший самолёт вернулся в Норильск из-за срабатывания датчика

Сегодня, 17 ноября, самолёт авиакомпании S7, летевший из Норильска в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала о неисправности.


По предварительным данным, самолёт Embraer E-170 вылетел из Норильска в 9:45 по местному времени, но уже спустя 79 минут вернулся назад.


«При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипажем воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета», — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В прокуратуре уточнили, что в 11:04 по местному времени самолёт благополучно приземлился в аэропорту Норильска.


«На борту самолета находилось 67 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в аэропорту», — добавили в ведомстве.


Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, этот рейс из Норильска должен был прилететь в Новосибирск ещё в 14:50 по местному времени, сейчас расчётное время прилёта перенесено на 20:40.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в пресс-службу S7, чтобы узнать, когда именно пассажиры снова вылетят к месту назначения. 


Это уже не первый случай, когда летящим в Новосибирск самолётам приходится разворачиваться и возвращаться в аэропорт отправления. Так, весной этого года самолёт авиакомпании «Глобус», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новосибирск, вернулся в Пулково из-за пассажира, которому стало плохо

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