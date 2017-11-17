Застряли в Китае: 13 новосибирцев три дня не могут выбраться из Урумчи

Аэропорт Дивопу в Урумчи
Аэропорт Дивопу в Урумчи

13 туристов из Новосибирска несколько дней не могут вылететь домой из Урумчи: их поселили в тесной гостинице, три дня восстанавливали документы, а теперь для новосибирцев не хватает мест в самолёте.


«Тринадцать человек, в том числе моя мама и трое её знакомых, поехали 11 ноября по работе в шопинг-тур в Урумчи и улетали по групповой визе. Когда проходили таможню в Урумчи, представитель группы оставил там визу и никого не предупредил. Этот список должен был забрать принимающий гид, который по какой-то причине этого не сделал. Если бы он знал, что этот лист потерян, то за два-три дня его восстановили бы и люди вовремя улетели», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Денис Васильев.


Улететь в Новосибирск туристы должны были 15 ноября, но уже в аэропорту выяснилось, что визы у них нет. Новосибирцев заселили в гостиницу. По словам Дениса, в номерах очень грязно, в комнатах по 7 кв. м приходится ютиться по несколько человек. Документы туристам подписали сегодня, но теперь они не могут улететь — на ближайших рейсах нет свободных мест.


Номер в гостинице, в которую поселили новосибирцев
Номер в гостинице, в которую поселили новосибирцев


«Документы делали три дня, возили в полицейский участок, чтобы сфотографировать, также подпись на документах поставил начальник полиции. Но теперь новая проблема: нет свободных мест на рейсы, летящие в Новосибирск или через Казахстан. Авиакомпания могла бы отправить самолёт большей вместимости, если бы туристов было 40 человек, а не 13», — передаёт Денис слова застрявших в Урумчи новосибирцев.


В туристском агентстве «Аист», через которое новосибирцы покупали туры, коротко пояснили, что сейчас оформляют документы и согласовывают с туристами время и дату вылета.


В январе 2017 года из-за проблем с визой также не могли выехать из Китая двое новосибирских туристов. Семейная пара возвращалась из отпуска из Манилы (Филиппины) через Шанхай, оттуда должна были лететь в Урумчи и в Новосибирск. В аэропорту в Шанхае паре сказали, что в Китае без визы можно провести только 24 часа, а у них получается более суток. В итоге новосибирцы самостоятельно купили билеты домой через Корею и Владивосток.

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