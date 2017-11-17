Жители Академгородка добились строительства нового катка возле гимназии № 3

Каток, который заливали в прошлом году
Каток, который заливали в прошлом году

В новосибирском Академгородке рядом с гимназией № 3 начали строить новый каток вместо старого, который прошлой зимой заливали жители.


«Идея была такая изначально: я залил каток у себя во дворе — я живу рядом гимназией № 3. Для того чтобы ребятишки из моего дома и близлежащих домов могли кататься, никуда не ходя. У нас там как раз бестолковый пятак — он сам просился под заливку. Мы всю прошлую зиму этот каток заливали, содержали. Все были довольны», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Алексей Саит.


Той же зимой Алексей подал заявку на конкурс компании Nivea — конкурс проходил уже четвёртый раз подряд, каждый раз компания выбирал по три катка в разных городах страны, которые можно отремонтировать. До этого уже были сделаны девять катков в разных городах.


«Я хотел, чтобы у меня во дворе была коробочка красивая. Так случилось, что наша инициатива была поддержана большим количеством людей в интернете. Голосование шло, в том числе и на сайте Nivea», — отметил Алексей, добавив, что информацию о конкурсе он и его знакомые размещали в различных соцсетях.


Сейчас новый каток уже начали делать. «Я проезжал там позавчера мимо этой площадки, там работают грузовики, трактора — ровняют площадку, стройка идёт», — добавил Алексей.


Сам каток пришлось перенести на 500 метров от того места, где его заливали прошлой зимой. Администрация Советского района не согласовала его размещение на прежнем участке, пояснил Алексей.


В компании Nivea рассказали, что каток появится рядом с домом по адресу Детский проезд, 10. «Дворовая "коробка" в Новосибирске набрала 7263 голоса и заняла второе место в кампании "Голосуй за свой каток". Торжественные открытия отреставрированных катков запланированы в период с 1 по 25 декабря. Точные даты будут известны позже в зависимости от погодных условий в городах-победителях», — объяснили в косметической компании.


Объём средств, который потратят на строительство катка, в компании не раскрывают, называя эту информацию конфиденциальной.


Прежде НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом катке, который заработает в городе этой зимой, — это будет главный городской каток, который появится в Центральном парке.

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