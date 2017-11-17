Новый принц приехал: оперный театр принял на работу премьера из Санкт-Петербурга

Эрнест Латыпов

Известный 25-летний танцовщик балета Эрнест Латыпов перешёл в труппу новосибирского оперного театра — завтра, 18 ноября, он впервые выступит для сибирских зрителей в «Лебедином озере».







Лауреат премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» Эрнест Латыпов после нескольких сезонов на сцене Мариинского театра решил перейти в труппу новосибирского театра оперы и балета, рассказали сегодня в пресс-службе НОВАТа. Эрнест занял положение премьера — самую высокую позицию в балетной иерархии.







По информации оперного театра, 25-летний Эрнест Латыпов — уроженец Киргизии. В 2012 году он окончил Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. В Мариинском театре он был занят в классическом и современном репертуаре — Эрнест исполнил главные партии в балетах «Баядерка», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Легенда о любви», «Конёк-Горбунок» и других. Также он участвовал в проекте «Большой балет» на телеканале «Культура».







Латыпов планирует каждый месяц танцевать по три-четыре спектакля в новосибирском оперном. «Меня привлекает возможность пробовать себя в разной хореографии, и в особенности в сочинениях Начо Дуато.





Большая часть сезона уже расписана, мне предстоит не только исполнять знакомые партии, но и осваивать новые. Несколько моих личных премьер состоится уже зимой»,





— процитировали нового премьера в пресс-службе оперного.







Первое выступление Эрнеста Латыпова на сцене НОВАТа состоится уже завтра, 18 ноября, — он будет танцевать принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро», правда, билетов на этот спектакль уже нет. Танцовщик начал репетировать роль на новосибирской сцене только с прошлой недели. «Он знает эту роль, поскольку исполнял её многократно ранее», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в театре.







Зрители также увидят Эрнеста Латыпова в партии Солора в балете «Баядерка» 30 ноября.







Артисты новосибирского балета известны во многих странах — например, приглашённый солист НОВАТа Сергей Полунин стал звездой документального фильма «Танцовщик», а недавно вместе с Джонни Деппом снялся в детективе «Убийство в Восточном экспрессе».

