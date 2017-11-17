У Андрея Малахова родился первенец

У телеведущего Андрея Малахова и его жены, издателя журнала ELLE Натальи Шкулёвой, родился сын. Роды проходили в подмосковном госпитале «Лапино». Вес новорожденного — 4,020 кг, рост — 54 см, сообщает журнал StarHit, главным редактором которого является Малахов.





«Имя ребёнка нам предстоит ещё выбрать, хотим посмотреть на характер малыша», — рассказал Андрей Малахов.







О том, что телеведущий ждет первенца, он сообщил в августе. Тогда он допустил возможность того, что уйдёт в декретный отпуск. Как писал журнал StarHit, эти планы не нашли понимания у нового продюсера программы «Пусть говорят» Натальи Никоновой, которая «поставила вопрос ребром» — либо он остаётся вести программу, либо уходит ухаживать за ребенком.







12 августа Андрей Малахов покинул «Первый канал». Своё решение телеведущий объяснил желанием стать человеком, «который принимает решения». Малахов рассказал, что пришёл на канал студентом, и, хотя ему удалось стать известным ведущим, он продолжал работать с теми же людьми, «которые относятся к тебе, как к сыну полка».







В августе он опубликовал открытое письмо гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором рассказал, что время, проведённое на канале, стало «частью моего ДНК». «45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу», — подчеркнул он.







В октябре Андрей Малахов начал вести игровое шоу «Стена» на канале «Россия 1».

