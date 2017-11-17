У Андрея Малахова родился первенец

У телеведущего Андрея Малахова и его жены, издателя журнала ELLE Натальи Шкулёвой, родился сын. Роды проходили в подмосковном госпитале «Лапино». Вес новорожденного — 4,020 кг, рост — 54 см, сообщает журнал StarHit, главным редактором которого является Малахов.


«Имя ребёнка нам предстоит ещё выбрать, хотим посмотреть на характер малыша», — рассказал Андрей Малахов.


О том, что телеведущий ждет первенца, он сообщил в августе. Тогда он допустил возможность того, что уйдёт в декретный отпуск. Как писал журнал StarHit, эти планы не нашли понимания у нового продюсера программы «Пусть говорят» Натальи Никоновой, которая «поставила вопрос ребром» — либо он остаётся вести программу, либо уходит ухаживать за ребенком.



12 августа Андрей Малахов покинул «Первый канал». Своё решение телеведущий объяснил желанием стать человеком, «который принимает решения». Малахов рассказал, что пришёл на канал студентом, и, хотя ему удалось стать известным ведущим, он продолжал работать с теми же людьми, «которые относятся к тебе, как к сыну полка».


В августе он опубликовал открытое письмо гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором рассказал, что время, проведённое на канале, стало «частью моего ДНК». «45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу», — подчеркнул он.


В октябре Андрей Малахов начал вести игровое шоу «Стена» на канале «Россия 1». 

Прочтений: 1789
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено