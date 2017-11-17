Две сотни человек в капюшонах и белой одежде прошлись вдоль Красного проспекта

Сегодня в полдень по центру Новосибирска под звуки сирен ГИБДД прошли две сотни студентов в белой одежде.


Вдоль Красного проспекта выстроились 236 человек
Вдоль Красного проспекта выстроились 236 человек


Флешмоб «Живая статистика» организовали общественная организация «Форпост» и ГИБДД Новосибирской области. Цель акции — привлечь внимание жителей к проблеме гибели и травматизма людей в авариях на дорогах. В акции приняли участие 236 студентов Новосибирского государственного аграрного университета — их количество соответствует числу погибших на дорогах Новосибирской области с начала 2017 года.


Студенты в белых костюмах символизировали людей, погибших в ДТП
Студенты в белых костюмах символизировали людей, погибших в ДТП


Все студенты были одеты в белые костюмы: они символизировали образ погибшего на дороге человека, на месте которого может оказаться каждый, независимо от возраста, пола, национальности и социального положения. Студенты прошли по скверу перед оперным театром и по тротуару вдоль Красного проспекта на площади Ленина, а потом 236 человек в костюмах выстроились вдоль дороги и стояли под звуки сирен машин ДПС около 10 минут.


«Мы каждый год ищем какую-то форму обращения к участникам дорожного движения и нам кажется, когда визуально можно определить количество погибших, это имеет эмоциональное воздействие. В этом году решили выстроить такие символические фигуры из наших волонтёров, чтобы показать количество погибших с начала года», — рассказала председатель «Форпоста» Ирина Морозова.


Студенты стояли вдоль дороги около 10 минут под звуки сирен машин ДПС
Студенты стояли вдоль дороги около 10 минут под звуки сирен машин ДПС


«На сегодня в авариях погибли на 45 человек меньше, чем в прошлом году. Мы в одной из акций в 2013 году выстраивали на площади Ленина 428 человек, поэтому идёт снижение погибших на наших дорогах. Из 236 человек — каждый второй погибает на трассе, 60% — это водители, в этом году уже 8 погибших детей», — сказал начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах.


Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в мире по решению генеральной Ассамблеи ООН с 2005 года
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в мире по решению генеральной Ассамблеи ООН с 2005 года


Утром Госавтоинспекция ради флешмоба ограничила парковку на улице Депутатской и закрыла часть парковки на площади Ленина.

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