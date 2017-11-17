Две сотни человек в капюшонах и белой одежде прошлись вдоль Красного проспекта

Сегодня в полдень по центру Новосибирска под звуки сирен ГИБДД прошли две сотни студентов в белой одежде.







Вдоль Красного проспекта выстроились 236 человек





Флешмоб «Живая статистика» организовали общественная организация «Форпост» и ГИБДД Новосибирской области. Цель акции — привлечь внимание жителей к проблеме гибели и травматизма людей в авариях на дорогах. В акции приняли участие 236 студентов Новосибирского государственного аграрного университета — их количество соответствует числу погибших на дорогах Новосибирской области с начала 2017 года.







Студенты в белых костюмах символизировали людей, погибших в ДТП





Все студенты были одеты в белые костюмы: они символизировали образ погибшего на дороге человека, на месте которого может оказаться каждый, независимо от возраста, пола, национальности и социального положения. Студенты прошли по скверу перед оперным театром и по тротуару вдоль Красного проспекта на площади Ленина, а потом 236 человек в костюмах выстроились вдоль дороги и стояли под звуки сирен машин ДПС около 10 минут.





«Мы каждый год ищем какую-то форму обращения к участникам дорожного движения и нам кажется, когда визуально можно определить количество погибших, это имеет эмоциональное воздействие. В этом году решили выстроить такие символические фигуры из наших волонтёров, чтобы показать количество погибших с начала года», — рассказала председатель «Форпоста» Ирина Морозова.





Студенты стояли вдоль дороги около 10 минут под звуки сирен машин ДПС





«На сегодня в авариях погибли на 45 человек меньше, чем в прошлом году. Мы в одной из акций в 2013 году выстраивали на площади Ленина 428 человек, поэтому идёт снижение погибших на наших дорогах. Из 236 человек — каждый второй погибает на трассе, 60% — это водители, в этом году уже 8 погибших детей», — сказал начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах.





Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в мире по решению генеральной Ассамблеи ООН с 2005 года





Утром Госавтоинспекция ради флешмоба ограничила парковку на улице Депутатской и закрыла часть парковки на площади Ленина.