Новосибирец проехал 35 тысяч километров на машине, тюнингованной под истребитель

Новосибирец Сергей Свирков совершил тур по России и странам Европы на выставочной машине — по пути он принял участие в шести соревнованиях по автозвуку.


Демокар сделали на базе японского автомобиля Scion xB
Демокар сделали на базе японского автомобиля Scion xB


Своё путешествие сам Свирков назвал «КРУГОSWATKA» — по имени своего демокара SWAT, который был создан для участия в соревнованиях на выставке «Автосиб» в Новосибирске ещё в 2016 году.  


Концепцию облика машины  её создатель определяет как «американский истребитель Mustang Р-51»
Концепцию облика машины  её создатель определяет как «американский истребитель Mustang Р-51»


«Появилось большое желание продемонстрировать машину как можно большему числу людей в больших и малых городах, на соревновательных площадках», — рассказал Сергей Свирков.


Машина прошла во время автопробега уже 35 тысяч километров
Машина прошла во время автопробега уже 35 тысяч километров


Демокар был создан на базе японского автомобиля Scion xB. Как рассказал Свирков, «донора» нашли в городе Ростов-на-Дону, после чего машину перегнали через Москву в Новосибирск. На первом этапе автомобилю срезали крышу по заднюю часть передней стойки — сделали из нее пикап. Затем усилили всё металлическими профилями, чтобы не потерять жесткость кузова. Как говорит создатель машины, все изменения в машине документировались, что позволило оформить доработку авто в ГИБДД.


Автомобиль Свиркова на улице Ленина в Новосибирске
Автомобиль Свиркова на улице Ленина в Новосибирске


Среди всех доработок сам Сергей выделяет двери — для них были изготовлены специальные направляющие из авиационного алюминия, мотор с редуктором использован от стеклоподъемника двери, корпуса изготовлены из стеклопластика. Сдвижная конструкция позволила установить в каждую переднюю дверь по 26 динамиков. В целом концепцию облика машины создатель определяет как «американский истребитель Mustang Р-51». Всего на автомобиль установлено 117 динамиков и 13 усилителей.


Свой долгий путь машина начала в 2016 году
Свой долгий путь машина начала в 2016 году


Получив первые положительные отзывы о машине, Свирков решил отправиться в автопробег, одновременно участвуя в соревнованиях. Всего, по словам Сергея Свиркова, машина прошла порядка 35 тысяч километров. В 2016 году автомобиль прошел путь от Новосибирска до Милана и Дюссельдорфа, а в этом году машина побывала в горах Алтая, Кавказа и в Альпах. 


В автомобиле — 117 динамиков и 13 усилителей
В автомобиле — 117 динамиков и 13 усилителей


В Новосибирске хватает любителей необычных автомобилей. В первой половине ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, что автоэнтузиасты привезли в город суперкары Marussia, которые теперь восстановят и даже улучшат.

Прочтений: 6222
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено