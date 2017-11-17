Новосибирец проехал 35 тысяч километров на машине, тюнингованной под истребитель

Новосибирец Сергей Свирков совершил тур по России и странам Европы на выставочной машине — по пути он принял участие в шести соревнованиях по автозвуку.





Демокар сделали на базе японского автомобиля Scion xB





Своё путешествие сам Свирков назвал «КРУГОSWATKA» — по имени своего демокара SWAT, который был создан для участия в соревнованиях на выставке «Автосиб» в Новосибирске ещё в 2016 году.





Концепцию облика машины её создатель определяет как «американский истребитель Mustang Р-51»





«Появилось большое желание продемонстрировать машину как можно большему числу людей в больших и малых городах, на соревновательных площадках», — рассказал Сергей Свирков.







Машина прошла во время автопробега уже 35 тысяч километров





Демокар был создан на базе японского автомобиля Scion xB. Как рассказал Свирков, «донора» нашли в городе Ростов-на-Дону, после чего машину перегнали через Москву в Новосибирск. На первом этапе автомобилю срезали крышу по заднюю часть передней стойки — сделали из нее пикап. Затем усилили всё металлическими профилями, чтобы не потерять жесткость кузова. Как говорит создатель машины, все изменения в машине документировались, что позволило оформить доработку авто в ГИБДД.





Автомобиль Свиркова на улице Ленина в Новосибирске





Среди всех доработок сам Сергей выделяет двери — для них были изготовлены специальные направляющие из авиационного алюминия, мотор с редуктором использован от стеклоподъемника двери, корпуса изготовлены из стеклопластика. Сдвижная конструкция позволила установить в каждую переднюю дверь по 26 динамиков. В целом концепцию облика машины создатель определяет как «американский истребитель Mustang Р-51». Всего на автомобиль установлено 117 динамиков и 13 усилителей.







Свой долгий путь машина начала в 2016 году





Получив первые положительные отзывы о машине, Свирков решил отправиться в автопробег, одновременно участвуя в соревнованиях. Всего, по словам Сергея Свиркова, машина прошла порядка 35 тысяч километров. В 2016 году автомобиль прошел путь от Новосибирска до Милана и Дюссельдорфа, а в этом году машина побывала в горах Алтая, Кавказа и в Альпах.







В автомобиле — 117 динамиков и 13 усилителей





В Новосибирске хватает любителей необычных автомобилей. В первой половине ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, что автоэнтузиасты привезли в город суперкары Marussia, которые теперь восстановят и даже улучшат.