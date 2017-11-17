Порнографические фото с подростками довели новосибирца до суда

Порнографическая фотосъёмка — это только один из эпизодов, в которых обвиняют новосибирца
Порнографическая фотосъёмка — это только один из эпизодов, в которых обвиняют новосибирца

39-летний новосибирец пойдёт под суд за порнографические фото с подростками.


Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска, в 2015–2017 годах житель Дзержинского района знакомился с мальчиками 12–13 лет, приглашал их к себе в квартиру, вагончик или гараж и «совершал в отношении них действия сексуального характера». 


Всего следствие насчитало 16 таких эпизодов с участием семи подростков. Кроме того, однажды мужчина сделал в своей квартире порнографические фото с двумя подростками, а ещё одного мальчика в 2017 году систематически спаивал.


Теперь мужчина пойдёт под суд — ему вменяют ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и ст. 242 УК РФ (изготовление порнографических материалов), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Как уточнила помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.


В 2014 году за похожие преступления Новосибирский областной суд вынес приговор 53-летнему Сергею Кропочкину: он получил 14 лет колонии строгого режима из-за того, что заманивал школьниц в свою порностудию, насиловал их и снимал на фото и видео.

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