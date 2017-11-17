Подробности лобовой аварии на улице Тюленина: водитель «Тойоты» был пьян

Авария случилась недалеко от остановки «Тюленина» 
Авария случилась недалеко от остановки «Тюленина» 

Новосибирская полиция рассказал о подробностях лобового столкновения вечером 16 ноября в Калининском районе: водитель «Тойоты» был пьян и ехал без прав.


Напомним, что авария случилась вчера в 19:30 на пересечении Тюленина и Земнухова. 43-летний водитель «Тойоты Корона Эксив» внезапно выехал на встречную полосу на Тюленина и врезался в «ГАЗель». В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Тойоты».


«Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что водитель "Тойоты" лишен прав, а по результатам медицинского освидетельствования выяснилось: мужчина был в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Сейчас по факту ДТП полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

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