Подробности лобовой аварии на улице Тюленина: водитель «Тойоты» был пьян

Авария случилась недалеко от остановки «Тюленина»

Новосибирская полиция рассказал о подробностях лобового столкновения вечером 16 ноября в Калининском районе: водитель «Тойоты» был пьян и ехал без прав.





Напомним, что авария случилась вчера в 19:30 на пересечении Тюленина и Земнухова. 43-летний водитель «Тойоты Корона Эксив» внезапно выехал на встречную полосу на Тюленина и врезался в «ГАЗель». В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Тойоты».







«Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что водитель "Тойоты" лишен прав, а по результатам медицинского освидетельствования выяснилось: мужчина был в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Сейчас по факту ДТП полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

