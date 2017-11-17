ГИБДД закрыла парковку на площади Ленина

Парковка на площади Ленина закрыта с утра пятницы 
Парковка на площади Ленина закрыта с утра пятницы 

Новосибирская Госавтоинспекция закрыла часть парковки на площади Ленина ради флешмоба, посвящённого памяти жертв аварий.


«Сегодня ко Всемирному дню памяти жертв ДТП в городе пройдёт акция "Живая статистика". Из-за этого ограничена парковка и стоянка транспортных средств по улице Депутатской около оперного театра и частично закрыта парковка на площади Ленина», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, парковка была закрыта уже в 7:00, там дежурили сотрудники ГИБДД.


Акцию «Живая статистика» ГИБДД проводит вместе с общественной организацией «Форпост»: во флешмобе примут участие 236 студентов Новосибирского государственного аграрного университета — их количество соответствует числу погибших на дорогах Новосибирской области с начала 2017 года. Подробнее про акцию можно будет прочитать на НГС в ближайшее время.


На перекрытой парковке пройдёт флешмоб в память о жертвах ДТП 
На перекрытой парковке пройдёт флешмоб в память о жертвах ДТП 


В прошлый раз ГИБДД и «Форпост» устраивали флешмоб в апреле, он назывался «Питер, мы с тобой» и был посвящён памяти жертв террористической атаки в питерском метро. На парковку МВК «Новосибирск Экспоцентр» съехались около 30 автомобилей городских служб такси, а также несколько экипажей ГИБДД — из машин водители составили слово «Питер», а затем вышли на улицу и, встав в один ряд, прокричали: «Питер, мы с тобой!».

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