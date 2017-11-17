Nissan намотало на столб после удара об автобус с десятью пассажирами
Вечером в четверг, 16 ноября, водитель и пассажир «Ниссана» пострадали в аварии с автобусом и столбом на Чуйском тракте в Новосибирской области.
Авария произошла около 19:00 на территории Бердска.
«Водитель на автомобиле Nissan двигался со стороны Искитима в направлении Новосибирска и на 40-м километре автодороги Р256 столкнулся с автобусом King Long, который двигался в попутном направлении. После чего Nissan продолжил движение и совершил наезд на препятствие — световую опору, расположенную на встречной обочине», — описали аварию в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.
В автоинспекции уточнили, что после аварии 28-летний водитель «Ниссана» попал в больницу с переломами голени и бедра и с закрытой черепно-мозговой травмой. Также в ДТП пострадал 28-летний пассажир иномарки — он ушиб руку и ногу.
Как пояснил автоинспекторам водитель автобуса, он ехал в сторону Новосибирска, когда почувствовал удар сзади в левую часть автобуса и в зеркало увидел машину, которая выехала на «встречку» и врезалась в столб. После этого водитель автобуса остановился и включил «аварийку». Во время ДТП в салоне автобуса были 10 пассажиров, никто из них не пострадал, отметили в ГИБДД.
Сутками ранее ещё одна иномарка влетела в фонарный столб на улице Ипподромской в Новосибирске. Водителя увезли в больницу с сотрясением мозга.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по Новосибирской области