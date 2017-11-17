В тёплом секторе циклона: на выходных в Новосибирске будет +2 градуса





В Новосибирске придут снег, мокрый снег и метели

В Новосибирскую область пришла волна тепла: днём на выходных температура поднимется до +2 градусов.





«Началось ослабление морозов, потоки в атмосфере переходят снова на юго-западные, мы оказываемся в тёплом секторе циклона, который перемещается из районов среднего Урала на северо-восток западной Сибири, с ним выносится воздух из районов Казахстана. Поэтому даже сегодня ночью температура ниже –20 градусов не опускалась и была в интервале от –4 до –14 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







В выходные дни в области и Новосибирске будет тепло, с приближением циклона и атмосферных фронтов увеличится облачность, будут идти снег и мокрый снег, начнутся метели, а ветер будет с порывами до 15 м/с. Температура ночью по области будет от –2 до –8 градусов, днём — от +2 до –4 градусов.





«20 ноября некоторое понижение произойдёт: пойдёт холодный фронт, и температура местами понизится до –10…–16 градусов», — добавил синоптик.