Мужчина не смог выбраться из охваченного огнём частного дома

Пожар начался поздно вечером 16 ноября
Пожар начался поздно вечером 16 ноября

Поздно вечером 16 ноября в Каргатского района Новосибирской области загорелся частный дом: в огне погиб мужчина, ещё трое человек выбрались из дома ползком и отделались ожогами.


Частный бревенчатый дом загорелся вчера в селе Аткуль в 23:40. Пожар заметили соседи — они увидели дым и огонь в доме.


«Первые туда прибыли добровольные пожарные. Сотрудников ГУ МЧС вызвали в 23:43, когда они прибыли, везде уже был открытый огонь — воду лили на фасад и в окна дома. Тушили пожар две машины, внутри дома всё выгорело, обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается, но рассматриваются две основные версии: неосторожное обращение с огнём или нарушение правил эксплуатации печного отопления. Очаг пожара находился на кухне», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В доме было четыре человека — они приехали в гости, хозяйки дома не было. Вероятно, люди спали: очевидцы говорят, что мужчина и две женщины выползли из дома через веранду. Все трое надышались угарным газом и получили ожоги, людей отвезли в больницу. Ещё одному мужчине, которому был 51 год, выбраться не удалось — он погиб.


В МЧС добавили, что часто пожары случаются из-за трещин в кладке печи, выпадения из топки горящих углей или когда растопленную печь оставляют без наблюдения. «В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен», — говорят спасатели.

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