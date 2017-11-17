Тридцать домов в центре Новосибирска и мэрия на день остались без тепла и горячей воды

Воду и тепло новосибирцам обещают включить сегодня в 22 часа

В Центральном районе Новосибирска жители почти четырёх десятков домов остались без горячей воды и отопления.







По информации муниципального портала, 38 зданий на Депутатской, Серебренниковской, Октябрьской и Красном проспекте остались без горячей воды и тепла сегодня в 6 утра. Кроме жилых домов воду и тепло отключили в мэрии Новосибирска, Камерном зале филармонии, театре «Дом актёра».







«Причина — ремонт теплотрассы диаметром 700 мм по улице Серебренниковской», — отмечается на муниципальном портале.







Отключили коммуникации сегодня в 6 утра





Обещают воду и тепло дать жителям сегодня в 22 часа.





Также АО «СИБЭКО» сейчас ремонтирует теплотрассу на улице Депутатской: с 14 ноября власти перекрыли часть улицы для проезда машин. Из-за этого на дороге собирается огромная пробка — вчера новосибирец Александр Мечев снял видеоролик, на котором за несколько минут показал 7-часовую съёмку затора.