Рассекречен новый Volkswagen Polo

В Бразилии официально представлен новый Volkswagen Virtus, продаваемый в России под именем Volkswagen Polo.





«Автомобиль построен на платформе MQB A0, как и европейский Polo. Длина машины составила 4,48 метра, размер колесной базы – 2,65 метра. Объем багажника 521 литр», — уточнили в пресс-службе Volkswagen.





Теперь Polo в максимальных версиях имеет цифровую приборную панель и мультимедиа с большим экраном. Минимальный мотор — трехцилиндровый двигатель 1.0 TSI. Выход модели на рынок России ожидается в 2018 году.





Напомним, по итогам сентября в Новосибирске модель Volkswagen Polo (предыдущее поколение, продано 80 штук) стала абсолютным лидером по продажам среди всех новых машин, обогнав и Solaris, и Rio, и все модели Lada.











