Баскетбол: БК «Новосибирск» уверенно обыграл ставропольское «Динамо»

Матч проходил в Нвоосибирске
Матч проходил в Нвоосибирске

Новосибирские баскетболисты обыграли ставропольское «Динамо» в домашнем матче Кубка России.


Игра закончилась со счётом 107:56. Матч прошёл в Новосибирске, на площадке спортивного комплекса «Север».


«Мы изначально и планировали, что в этом матче больше игрового времени дадим молодежи. А еще и соперник привез свой неосновной состав. Ребята старались, в принципе неплохо провели матч, только в четвертой четверти, когда играли без замен, где-то подустали, пошли уже легкие очки. Рад, что прошли в следующий раунд. Там нам еще предстоит встреча с ТЕМП-СУМЗ-УГМК. Задача у нас стоит пройти в "Финал Четырех". Будем стараться ее решать», — цитирует главного тренера официальный сайт баскетбольной команды.


Самыми результативными в составе БК «Новосибирск» стали Максим Войтов (17 очков и 13 подборов), Сергей Мелихов (15 очков и 7 подборов) и Кирилл Писклов (14 очков и 8 подборов).


Победа в матче с «Динамо» гарантирует сибирякам выход в 1/4 финала Кубка России, где им предстоит встретиться с командой ТЕМП-СУМЗ-УГМК (город Ревда, Свердловская область).


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в баскетболе, но и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.


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