Власти предупредили об установке непривычных знаков на Нарымской

В часы пик на кольцах собираются пробки
В часы пик на кольцах собираются пробки

Власти Новосибирска объявили о том, что с 20 ноября изменят схему проезда трёх площадей — Трубникова, Лунинцев и Кондратюка. 


Городской департамент транспорта решил убрать знаки кругового движения на этих площадях и поставить знаки приоритета. Именно на них с начала следующей недели должны будут ориентироваться водители при проезде колец, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии напомнили, что 8 ноября в силу вступила новая версия правил дорожного движения. Теперь при въезде на перекрёстки со знаком «Круговое движение» водитель обязан уступить дорогу машинам, которые едут по кольцу. Но если на перекрёстке с круговым движением стоят светофоры или знаки приоритета, то именно ими должен руководствоваться водитель. 


Нововведения в ПДД уже привели к тому, что перекрёстки с круговым движением формально ликвидированы на некоторых кольцах Новосибирска — новая схема путает даже опытных водителей


«Мониторинг движения транспорта на площадях с круговым движением на улице Нарымской (площадь Трубникова, площадь Лунинцев и площадь имени Кондратюка) показал, что в часы пиковой нагрузки из-за близкого расположения площадей друг от друга возникают заторные ситуации не только на самих площадях, но и на улице Нарымской», — сообщили в пресс-центре мэрии.

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