В лобовом столкновении двух автомобилей пострадала девушка

В результате аварии пострадала пассажирка Toyota Corona

Вечером 16 ноября недалеко от пересечения улиц Тюленина и Земнухова в Калининском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corona и «ГАЗель».







ДТП произошло около 20:00 недалеко от остановки «Тюленина».





«"ГАЗель" двигалась по Тюленина со стороны улицы Курчатова, "Тойота" выезжала с проезда без названия рядом с улицей Земнухова. Водитель "ГАЗели" рассказал, что при движении он увидел, что "Тойота" впереди виляет, поэтому он остановился. После этого Corona выезжает на "встречку" и со всей силы бьет "ГАЗель" лоб в лоб. Водитель "Тойоты" ничего толком пояснить не смог», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По информации аваркомов, в ДТП пострадала пассажирка Toyota Corona — её увезла «скорая помощь».





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.





«По предварительной информации, водитель Toyota Corona выехал на полосу встречного движения. В аварии пострадала пассажирка "Тойоты", девушка 1985 года рождения. На момент совершения ДТП у водителя "Тойоты" не было прав», — сообщили в пресс-службе ведомства.





В начале ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, после которой машина оказалась на тротуаре. Тогда ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.







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