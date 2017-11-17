Долги по зарплате в области сократились до 78 миллионов

15,8 млн рублей компании не заплатили работникам, уволенным в 2016 году и раньше

К началу ноября предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 78,1 млн рублей, большую часть суммы задолжали работодатели из строительной отрасли и обрабатывающего производства.







За последний месяц — с 1 октября по 1 ноября — зарплатные долги в регионе снизились на 4%.





«Своевременно не получили заработную плату 1,3 тысячи человек. В среднем на одного работника приходилось по 60 753 рубля невыплаченной заработной платы», — рассказали в Новосибирскстате.





По данным статистиков, значительная часть всей суммы задолженности — 15,8 млн рублей — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и раньше.





На 1 ноября 2017 года больше всего денег работникам задолжали предприятие строительной отрасли ООО «МСУ-78» и обрабатывающие производства ОАО «ЛДСК». На долю этих компаний приходится 69,9% общей суммы задолженности.





«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — пояснили статистики.





2 ноября мировой суд Железнодорожного района приговорил новосибирского предпринимателя к штрафу за невыплату зарплаты 20 работникам.







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