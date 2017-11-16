Молодая женщина вышла из отдела полиции и пропала

Ранним утром Светлана Чумакова не дошла до квартиры возле остановки «Бетонный завод»
Ранним утром Светлана Чумакова не дошла до квартиры возле остановки «Бетонный завод»

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поиске 32-летней Светланы Чумаковой, которая пропала в Ленинском районе две недели назад.


«2 ноября вышла из полицейского участка на улице Забалуева, 5"б" в Ленинском районе Новосибирска около шести часов утра. До квартиры возле остановки "Бетонный завод" не дошла», — рассказали в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


В содружестве волонтёров не пояснили, что именно женщина делала в отделе полиции. Но уточнили, что она инвалид II группы и в силу заболевания плохо ориентируется в пространстве.


Как сообщили волонтёры, у Светланы Чумаковой худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза, две крупные родинки на лице. На животе у неё 10-сантиметровый шрам, оставшийся после операции по удалению аппендикса. Рост пропавшей — около 160 см. В день исчезновения она была одета в белую куртку с синими клетчатыми вставками на плечах и груди, синие джинсы, на ногах были чёрные полусапоги. С собой у женщины были ключи от дома и старый телефон «Нокиа».


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам «ДоброСпас-Новосибирск» по телефонам: 8-953-887-1777, 8-913-372-4737, 8-909-534-9234.


Также в Новосибирской области продолжаются поиски 16-летней Елены Зулиной, которая сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад.

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